Суд оставил под арестом фигуранта бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы фигуранту бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Энверу Мамутову. Таким образом, срок содержания в симферопольском СИЗО №1 остается прежним – до 11 июля. Об этом 11 мая Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев.

«Это было заседание на постановление Киевского суда, апелляцию рассмотрели только сейчас, когда уже прошло следующее продление – на три месяца. Но процессуально они должны были ее рассмотреть и, конечно, отказали. Заседание было закрытым, никого не пустили: ни родных, ни друзей, ни близких. Судья мотивировала это тем, что слушатели, журналисты и малолетние дети будут мешать судебному процессу и сказала мол: «вы уже должны к этому привыкнуть и не задавать таких вопросов», – рассказал о ходе заседания адвокат.

В начале мая суд продлил срок ареста для всех четверых фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» до 11 июля 2017 года.

12 мая прошлого года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».