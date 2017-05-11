Радио Крым.Реалии. Чиновники богатеют – крымчане беднеют

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают уровень жизни крымчан. Как выросли доходы у российских чиновников Крыма? Как изменился уровень жизни рядовых крымчан после аннексии? Как снижение темпов падения российской экономики может отразиться на доходах крымчан?

Гости эфира – российский экономист, советник по макроэкономике компании «Открытие-Брокер» Сергей Хестанов и севастопольский журналист Андрей Васильев.

Ведущий – Александр Янковский.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.