Около 20 крымских заключенных просят перевода на материковую Украину – Чаплыга

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что около 20 крымских заключенных попросили перевода на материковую часть Украины для отбывания наказания в местах лишения свободы. Об этом Чаплыга рассказал 11 мая журналистам в Киеве, сообщает «Інтерфакс-Україна».

«Сейчас речь идет о следующей группе. По нашим данным, это около 20 человек, которые хотели бы отбывать наказание на территории Украины. Это те, кто обращался к нам. Я думаю, что их значительно больше», –сказал Чаплыга.

Из пенитенциарных учреждений аннексированного Крыма 17 марта на материковую часть Украины передали 12 осужденных, которые были осуждены приговорами украинских судов до 18 марта 2014 года, когда Крым был аннексирован Россией. Они выразили желание отбывать наказание на украинском материке.

После аннексии Крыма Россией Киев обратился к Москве с требованием передать Украине лиц, которые были осуждены приговорами украинских судов и отбывали наказание на территории Крыма или Севастополя, однако российский омбудсмен на то время Элла Памфилова ответила, что это возможно только в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц. Эта конвенция предусматривает перемещение осужденных с территории одного государства на территорию другого. Таким образом, Украина не может использовать ее в отношении людей, которые находятся в Крыму, поскольку полуостров остается украинской территорией по международному праву.