Крымчане могут сдать ВНО на дополнительной сессии, открыта регистрация – эксперт

В Украине проходит регистрация на вторую дополнительную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО). Чтобы сдать тестирование в июле, необходимо до 19 мая пройти регистрацию, об этом Крым.Реалии рассказал аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда» Олег Охредько.

«В этом году учли ситуацию, которая была в прошлом году, когда вторую сессию для крымчан организовали в срочном порядке. Украинская власть сделала дополнительную сессию потому, что совпадал период экзаменов в России, в том числе в оккупированном Крыму, и в Украине. Поэтому была сделана сессия, которая не мешает», – напомнил эксперт.

В 2017 году регистрация на вторую дополнительную сессию проходит в плановом порядке. Этап подачи документов на первую сессию уже завершен, однако данных о том, сколько крымчан приняли в ней участие пока нет, рассказал Охредько.

Он уточнил, что процедура сдачи ВНО для крымчан остается проблематичной, так как выбирая этот вариант поступления, крымским абитуриентам придется проходить обучение по украинской и параллельно российской школьной программе. Альтернативой может стать поступление в 12 вузов Украины через образовательные центры «Крым – Украина».

Подробно о возможности поступления в украинский вуз для крымчан в материале Крым.Реалии.