В Украине расследуют нарушение правил экологической безопасности на стройке Керченского моста

Прокуратура Автономной Республики Крым ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве Керченского моста. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности (ст. 236 УК Украины) субъектами хозяйственной деятельности при строительстве транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив, повлекшее тяжкие последствия природной окружающей среде», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по предоставленной прокуратуре информации специалистов, масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив, а резкое изменение химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.