Высший совет правосудия Украины уволил 91-го крымского судью

Высший совет правосудия Украины уволил 91-го судью Автономной Республики Крым и города Севастополя. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ведомства.

«Установленные проверкой факты подтверждают, что действия указанных судей подрывают авторитет правосудия, порочащих звание судьи и несомненно является существенным дисциплинарным проступком, несовместимым со статусом судьи, а также свидетельствуют, что эти судьи сознательно пренебрегли своими обязанностями и нарушили морально-этические принципы поведения судьи», – сказал член Высшего совета правосудия Николай Гусак.

По его словам, выбирая вид дисциплинарного взыскания в отношении указанных судей, комиссия учла характер проступка, его последствия, лица судей и степень их вины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».