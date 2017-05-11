Конгресс США допускает выделение финансовой помощи Украине в 2018 году

Председатель Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявляет, что США намерены предусмотреть в своем бюджете на 2018 год выделение Украине помощи.

«То, что происходит в Украине, влияет на весь мир. Если мы не остановим Путина и российскую агрессию здесь (в Украине - КР), то она распространится повсюду», - сказал Маккол во время встречи делегации членов Конгресса США с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом 11 мая в Киеве.

Он отметил, что США поддерживают Украину с самого начала агрессии России и готовы продолжать поддержку. «Мы будем рассматривать выделение бюджетных ассигнований этого региона в 2018 году», - сказал Маккол.

5 мая посольство Украины в США заявляло, что Конгресс США одобрил консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, которым предусмотрено выделение Украине помощи в размере 560 млн долларов.