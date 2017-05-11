В Крыму начали штрафовать автомобилистов на стоянках у побережья Черного моря

Подконтрольные Кремлю инспекторы министерства экологии и природных ресурсов Крыма начали штрафовать автомобилистов за стоянку на побережье Черного моря между Саками и Евпаторией. Об этом 11 мая на пресс-конференции в Симферополе сообщила замминистра экологии Ольга Славгородская.

«По поводу остановки на территории между Евпаторией и Саками. Мы постоянно патрулируем эту территорию, составляем протоколы, а если не можем выявить виновное лицо, фиксируем номера и сообщаем их ГИБДД, так как стоять там нельзя», – цитирует ее пресс-служба ведомства.

Замминистра уточнила, что в соответствии с Водным кодексом России, ширина водоохранной зоны Черного и Азовского морей, на которой запрещена стоянка, составляет 500 метров.

По информации ведомства, стоянка возможна в будущем, если «если это будет оборудованное место, с бетонированной площадкой, которое будет предупреждать растекание пятен, допустим, ГСМ (горюче-смазочные материалы – КР), вследствие выпадения атмосферных осадков».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».