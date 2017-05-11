ФБР: никто не препятствует расследованию о вмешательстве России в выборы в США

Исполняющий обязанности директора Федерального бюро расследований США Эндрю МакКейб на слушании в Сенате отрицательно ответил на вопрос, были ли какие-то попытки препятствовать расследованию, которое ведет ФБР по делу о данных относительно вмешательства России в президентские выборы прошлого года.

Как сказал он на слушании в комитете по делам разведки Сената, работа ФБР продолжается, «несмотря ни на какие изменения обстоятельств», и «до сих пор не было никаких попыток помешать нашему расследованию».

Эндрю МакКейб возглавил ФБР после неожиданного увольнения с должности директора бюро Джеймз Коми во вторник, о котором объявил президент Дональд Трамп.

Коми наблюдал по уголовным расследованием ФБР, связанными с Россией, среди того и за расследованием относительно вмешательства в выборы.

Его освобождение поразило многих законодателей США с обеих ведущих партий, публично поставили под сомнение объявлен Трампом мотив освобождения Коми - что он якобы неправильно руководил расследованием по демократа Хиллари Клинтон, соперницы республиканца Трампа на выборах, и ее работы с электронной почтой, как предполагали, могла привести утечка секретных данных.

Критики предполагают, что истинным мотивом увольнения могло быть стремление помешать расследованию в отношении российского вмешательства в выборы, на которых победил Трамп, – что в Белом доме отвергают.

Кроме ФБР, отдельные расследование этого вмешательства ведут сразу несколько комитетов обеих палат Конгресса США.