В Севастополе наказали чиновника за разрешение на строительство кафе в заказнике

Бывший начальник городского управления лесного и охотничьего хозяйства аннексированного Севастополя получил пять лет условно с испытательным сроком в три года за разрешение на строительство кафе в заказнике «Байдарский», что повлекло гибель реликтовых деревьев. Об этом сообщила пресс-служба российского Следственного комитета по Севастополю.

Как проинформировали в ведомстве, семь лет условно с испытательным сроком в три года получил директор туристической фирмы, который построил и эксплуатировал данное заведение.

«Чиновник допустил представителей ООО «ТОР» к проведению незаконных земляных и строительных работ на рекреационном участке «Торопова Дача» в границах государственного заказника «Байдарский». Более того, директор лесхоза предоставил фирме технику, принадлежащую государственному предприятию, для ведения земляных и строительных работ. В результате, в нарушение законодательства, с января по ноябрь 2014 года фирма осуществила работы с повреждением корневой системы деревьев на участке «Торопова Дача». На особо охраняемом участке были возведены кафе, две насосные станции и другие конструкции, которые нанесли тяжкий вред Байдарскому заказнику», – говорится в сообщении.

По информации Следкома, ущерб природной окружающей среде на общую сумму свыше 14,5 млн рублей (более 6,6 млн гривен – КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».