Два свидетеля по делу Чийгоза, которые давали показания на заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма 11 мая, сообщили, что видели как обвиняемый успокаивал людей на митинге под Верховной Радой АРК 26 февраля 2014 года.

Об итогах заседания суда написал адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, третий свидетель на сегодняшнем суде была Эмине Авамилева. Она рассказала о заседании Меджлиса крымскотатарского народа, которое состоялось накануне митинга. Свидетель также добавила, что на Ахтема Чийгоза не были возложены обязанности по организации протестов.

Как сообщил Полозов, в связи с истечением работы суда, допрос свидетеля прервали. Следующее заседание состоится 15 мая в 9:30.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.