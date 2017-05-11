В Белом доме разозлились из-за публикации в России фото со встречи Трампа и Лавровым

В Белом доме не ожидали, что власти России позволят публиковать фотографии закрытой для прессы встречи президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. Эта информация пока не подтверждена из других источников.

Как информирует канал, этот чиновник сердито заявил, что россияне «обманули нас», и добавил: «Это проблема с русскими – они лгут».

На встрече, которая состоялась в среду в Овальном кабинете Белого дома, присутствовали официальный фотограф администрации президента США и фотограф российской делегации, но в США фото с этой встречи, на которую не допустили других фотокорреспондентов, не публиковали. Как сказал чиновник Белого дома, это стандартная практика в случаях встреч президента США с иностранными деятелями низшего уровня, в отличие от освещения визитов глав иностранных государств.

В США считали, что Россия тоже будет придерживаться этого ограничения. Но в России фотографии со встречи Трампа с Лавровым обнародовало государственное агентство «ТАСС», их также распространяло, в частности, в соцсетях Министерство иностранных дел России. Кроме того, Москва обнародовала и фото Дональда Трампа с послом России в США Сергеем Кисляком, который тоже посетил эту встречу – российского посла в Вашингтоне считают шпионом, сообщил канал.

Встреча Дональда Трампа с Сергеем Лавровым состоялась сразу после того, как президент США неожиданно уволил с должности директора Федерального бюро расследований Джеймза Коми, который наблюдал за уголовным расследованием ФБР, связанными с Россией и за расследованием по данных о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США. Телеканал отмечает, что дата встречи была запланирована задолго до освобождения, но обращает внимание, что обнародованные Россией фото со встречи стали неким «троллингом» американской стороны. Критики освобождения Коми предполагают, что настоящим его мотивом могло быть стремление помешать расследованию в отношении российского вмешательства в выборы, на которых победил Трамп, – что в Белом доме отвергают.