Государственная пограничная служба Украины сообщила, что обстоятельства возможного посещения аннексированного Крыма участником «Евровидения» в Киеве от Болгарии не дают оснований запрещать ему въезд в Украину и в случае подтверждения информации о посещении.

Как заявили в Госпограслужбе, на момент возможной поездки Кристиана Костова, ныне 17-летнего, в Крым летом 2014 года он был несовершеннолетним, то есть самостоятельно не мог принимать решений и ехал только в сопровождении взрослых.

Кроме того, законодательная норма относительно оккупированной территории, по которой из-за нарушения установленного порядка въезда в аннексированный Крым предусматривается ответственность, в том числе и запрет въезда в Украину, вступила в силу в конце 2014 года – уже после возможной поездки Костова на полуостров, добавили пограничники.

«Также на момент пересечения конкурсантом государственной границы Украины информации или поручений других правоохранительных органов о том, что он, возможно, посещал Крым вопреки законодательству Украины, в пограничном ведомстве не было», – говорится в сообщении.

Информация о выступлении участника из Болгарии в аннексированном Крыму 2014 года, появившейся в средствах информации, пока детально изучается и проверяется совместно со Службой безопасности Украины, сообщили в Госпогранслужбы.

В среду в средствах информации и в соцсетях вспомнили видеозапись почти трехлетней давности с концерта в детском лагере «Артек» в аннексированном Крыму по случаю Дня защиты детей 1 июня 2014 года, на котором, среди прочих, выступил и юный Кристиан Костов, родившийся и живущий в Москве. Это вызвало вопрос, не должны надлежащие украинские органы запретить и ему въезд в Украину за нарушение законодательства о порядке посещения иностранцами оккупированных территорий.

Власти Украины ранее запретили на три года въезд участницы из России «Евровидения» Юлии Самойловой, потому что она 27 июня 2015 года выступала в Крыму, нарушив украинское законодательство – она попала на полуостров со стороны России, а не из разрешенных Украиной пунктов пропуска.