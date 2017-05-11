В Крыму сокращают зарплаты только чиновникам низшего и среднего звена – севастопольский журналист

В аннексированном Крыму зарплаты сокращаются только у чиновников среднего звена, а у высокопоставленных лиц, согласно декларациям, доходы продолжают расти. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал севастопольский журналист Андрей Васильев.

«Даже в секторе государственном, в бюджетных секторах, сегодня сокращаются зарплаты, реально получаемые суммы. Но они сокращаются только у чиновников нижнего и среднего звена, потому что, как мы видим по декларациям высокопоставленных чиновников, их доходы, наоборот, растут. Севастопольцы и крымчане к этому еще не привыкли, но для российского менталитета абсолютно нормально, что чиновники высокого ранга, даже пусть и провинциальные, должны получать зарплаты, которые в разы отличаются от их подчиненных», – рассказал Васильев.

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Журналист привел в пример ситуацию с местными депутатами Севастополя, которые после аннексии Крыма сразу же назначили себе высокие «российские» зарплаты.

«В Севастополе в 2014 году одним из первых решений Законодательного собрания, которое заменило Городской совет украинский, стало изменить работу украинских депутатов на общественных началах. Часть депутатов сейчас находится на бюджетном российском финансировании: они сразу же себе нарисовали зарплату, которая, в тот момент, в 20-25 превышала среднюю зарплату по Севастополю. Сейчас немножко меньше, сейчас примерно в 15 раз она выше», – подчеркнул Васильев.

Сергей Аксенов опубликовал на сайте российского правительства полуострова декларацию о доходах, расходах и имуществе за 2016 год. Согласно документу, доходы супруги подконтрольного Кремлю главы Крыма за год выросли с 3,4 млн рублей (1,5 млн грн – КР) за 2015 год до 32,8 млн рублей (15 млн грн – КР) за 2016 год. При этом доходы самого Аксенова за год выросли почти вдвое: сейчас это более 2,6 млн рублей (1,2 млн грн – КР).

В конце апреля свою декларацию зарегистрировал подконтрольный Кремлю спикер парламента Крыма Владимир Константинов. В прошлом году он стал богаче в 9 раз. Согласно документу, в 2016 году Константинов заработал почти 84 миллиона рублей – это наибольший доход среди крымских «депутатов» и «чиновников». Также Константинов задекларировал квартиру площадью в 95 квадратов, пять нежилых помещений, прицеп и четыре дорогих иномарки.

В 2015 году Владимир Константинов уверял, что отказался от своей зарплаты. Тогда он заявил, что написал заявление об отказе получения заработной платы на посту крымского спикера от первого ноября того года. Спустя год, в 2016 году, Константинов еще раз заявил, что собирается работать бесплатно.

В 2016 году расходы на деятельность подконтрольных России крымских «чиновников» по всем статьям выросли по сравнению с предыдущим в два раза.

В прошлом году российские налогоплательщики заплатили за деятельность только подконтрольного Кремлю Совета министров Крыма более 708 миллионов рублей.

