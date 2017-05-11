Руководитель ФБР США вступил в противоречие с Белым домом по поводу увольнения своего предшественника

Исполняющий обязанности директора Федерального бюро расследований США Эндрю МакКейб на слушании в Сенате выразил позиции, которые отличаются от мнения Белого дома по отношению неожиданного увольнения Джеймза Коми.

Как сказал он на слушании в комитете по делам разведки Сената, расследование, которое ведет ФБР по делу о данных относительно вмешательства России в президентские выборы прошлого года и о связи между членами команды Дональда Трампа и российскими официальными лицами, является «очень важно».

Ранее в Белом доме отрицали важность этого расследования, которое происходит параллельно с отдельными расследованиями в нескольких комитетах обеих палат Конгресса.

МакКейб отказался отвечать на вопрос, знает ли он, чтобы Коми говорил Трампу, что он сам не является объектом расследования.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп, выступая на телевидении, повторил свое утверждение, что Джеймз Коми трижды уверял его, что против самого президента расследования не ведется.

Также МакКейб на слушании опроверг утверждение из Белого дома, что одной из причин увольнения Коми была потеря им доверия в ФБР и среди широкой общественности. «Это неправда. Директор Коми имел широкую поддержку в ФБР, и имеет ее и по сей день», – заявил нынешний руководитель бюро.

Он также отрицательно ответил на вопрос, были ли какие-то попытки препятствовать расследованию, которое ведет ФБР о вмешательстве России в выборы. По его словам, работа ФБР продолжается, «несмотря ни на какие изменения обстоятельств», и «до сих пор не было никаких попыток помешать нашему расследованию».

Эндрю МакКейб возглавил ФБР в статусе исполняющего обязанности после неожиданного увольнения с должности директора бюро Джеймза Коми во вторник, о котором объявил президент Дональд Трамп. МакКейб был заместителем Коми. В должности постоянного директора его, как ожидается, заменит другой.

Коми наблюдал по уголовным расследованием ФБР, связанными с Россией и за расследованием относительно вмешательства в выборы.

Его освобождение поразило многих законодателей США с обеих ведущих партий, публично поставили под сомнение объявлен Трампом мотив освобождения Коми – что он якобы неправильно руководил расследованием по демократа Хиллари Клинтон, соперницы республиканца Трампа на выборах, и ее работы с электронной почтой, как предполагали, могла привести утечка секретных данных.

Критики предполагают, что истинным мотивом увольнения могло быть стремление помешать расследованию в отношении российского вмешательства в выборы, на которых победил Трамп, – что в Белом доме отвергают.

Кроме ФБР, отдельные расследование этого вмешательства ведут сразу несколько комитетов обеих палат Конгресса США.