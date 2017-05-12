Радио Крым.Реалии: Время отпустить Сенцова

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о третьей годовщине ареста крымчанина, украинского режиссера Олега Сенцова. В Киеве проходят акции в поддержку режиссера. С требованием к России отпустить Сенцова продолжают обращаться известные политики, общественники и деятели искусства. В каких условиях отбывает наказание Олег Сенцов? Есть ли перспективы обжалования приговора в ЕСПЧ? Как поддерживает режиссера его творческая группа, с которой Сенцов снимал фильмы в Крыму?

Об этом ведущий Максим Кошелев говорит с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе, бывшим политзаключенным Геннадием Афанасьевым, а также актрисой, ассистентом режиссера Сенцова Анастасией Черной.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.