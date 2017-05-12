Центральный причал Севастополя на год бесплатно передали «Росморпорту»

Центральный причал Севастополя – городской грузопассажирский причал №143 – на год передали в пользование российскому федеральному государственному унитарному предприятию «Росморпорт». Как сообщают на сайте российского правительства города, это сделали для организации круизного сообщения между Севастополем, городами аннексированного Крыма и Краснодарского края соседней России. При этом, по сообщениям СМИ, речь идет о безвозмездном пользовании.

«Коллеги из «Росморпорта» обратились с просьбой передать причал в собственность предприятия. Тем не менее, правительством города принято решение о передаче причала во временное пользование. Этот год позволит проанализировать работу круизного сообщения и сделать дальнейшие выводы о целесообразности передачи данной городской собственности в ведение «Росморпорта», – заявил подконтрольный Кремлю замгубернатора Севастополя Илья Пономарев.

Планируется, что первый круизный лайнер прибудет в Севастополь уже этим летом, добавили в пресс-службе российского правительства города.

Ранее подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что лайнер по маршруту Сочи – Ялта – Севастополь – Стамбул начнет выполнять рейсы с 1 мая этого года.

В марте «Росморпорт» приобрел судно Roy Star постройки 1971 года, предполагается, что оно выйдет на маршрут между Крымом и соседней Россией.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.