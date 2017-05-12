Оппозиционер Навальный вернулся в Россию

Лидер оппозиции России Алексей Навальный вернулся 11 мая из Барселоны в Москву после операции по восстановлению зрения раненого после апрельского нападения глаза. «Я в Москве (и не понимаю, что вы сделали с погодой)», – отметил Навальный в сети микроблогов Твиттер, имея в виду несвойственный маю холод в российской столице.

Политик призвал продолжить подготовку к антикоррупционным митингам, которые Навальный со сторонниками планирует провести 12 июня в 147 городах России. Он отметил, что введенный президентом России Владимиром Путиным с 1 июня запрет на массовые акции в городах проведения футбольного Кубка конфедераций не остановит протестную активность.

26 марта Навальный был инициатором антиправительственных митингов, которые стали крупнейшими в России за последние годы.

Политик получил химический ожог правого глаза в конце апреля, когда злоумышленник облил его «зеленкой», в которой мог быть примешан другой компонент. Сторонники Навального определили в нападавшем активиста провластной организации, но полиция не задержала этого человека. Навальный сказал после операции в клинике Барселоны, что, по прогнозам врачей, зрение должно полностью восстановиться через несколько месяцев.