С марта 2016 года по март 2017 года военнослужащие Черноморского флота России, проходящие службу в Севастополе и Крыму, приобрели более 300 квартир на территории аннексированного полуострова по программе накопительной ипотечной системы (НИС). Такие цифры назвали в пресс-службе Минобороны России.

«По данным Алексея Михайлова (начальник 1-го отдела ФГКУ «Югрегионжилье» – КР), только с марта 2016 года по март 2017 года в реестр участников накопительной ипотечной системы включены 1060 военнослужащих. При этом уже более 450 военнослужащих получили свидетельства на приобретение жилья. Кроме того, за обозначенный период военнослужащими-участниками НИС приобретено 322 квартиры на территории Севастополя и Крыма», – сказано в сообщении.

Эксперты отмечают активный рост количества жителей Крыма и Севастополя после аннексии полуострова Россией. Они связывают это с «усиленной российской милитаризацией города». Увеличение миграционного потока в Севастополь где-то на уровне от 2,5 до 3,5 тысяч в месяц, сообщал ранее заместитель директора Центра общественных исследований «Украинский Меридиан» Алексей Турган.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.