ОБСЕ напомнили об аннексии Крыма в годовщину окончания Второй мировой войны в Европе

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук выступил накануне, 11 мая, на заседании Постоянного совета ОБСЕ с заявлением ко Дню Европы и 72-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. В нем дипломат, в частности, обратил внимание на то, что Россия «отбросила уроки прошлого», в частности, аннексировав украинский Крым.

«Три года назад Российская Федерация прибегла к попытке аннексии части территории моей страны в результате военной оккупации Крымского полуострова, первого такого случая в Европе после окончания Второй мировой войны. После этого Россия начала гибридную войну против Украины на Донбассе. В настоящее время внуки тех, кто воевал с нацизмом во Второй мировой войне, защищают свою родную землю от российской агрессии», – сказано в обращении украинского представителя.

Руководящий орган Совета Европы – Комитет министров – 3 мая в Страсбурге принял решение по ситуации в Крыму. К России выдвинули ряд требований. В частности, отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа, разрешить его лидерам въезд в аннексированный Крым, прекратить нарушения прав человека и притеснения национальных меньшинств и обеспечить допуск правозащитных механизмов Совета Европы на полуостров. Об этом сообщили в МИД Украины.

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».