В Крыму анонсируют концерты российской певицы Елены Ваенги

Российская эстрадная певица Елена Ваенга в июне 2017 года даст сразу шесть концертов в разных городах аннексированного Крыма. Информация о концертах опубликована на сайте исполнительницы.

Так, 13 июня Ваенга планирует выступить в Севастополе, в Симферополе ‒ 15 июня, в Ялте ‒ 17 июня. Также запланированы концерты в Евпатории, Керчи и Феодосии.

В Симферополе уже появились афиши выступления певицы в академическом музыкальном театре аннексированного Крыма, сообщает корреспондент Крым.Реалии. Стоимость билетов на ее концерт составляет 2500-4500 рублей (1100-2100 грн – КР).

На 17 мая в Симферополе анонсируют выступление грузинского и российского певца Сосо Павлиашвили. В открытых источниках не было комментариев певца о его намерении посетить Крым.

Перед этим российский певец Михаил Шуфутинский попал в список сайта «Миротворец» за концерты в аннексированном Крыму.

Ранее российской певице украинского происхождения Лолите Милявской на три года запретили въезд в Украину из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2015 году.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».