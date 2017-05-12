В Севастополе в пятницу, 12 мая, пройдут публичные слушания по проекту генерального плана города. Об этом сообщают на сайте подконтрольного Кремлю департамента архитектуры и градостроительства города.

Согласно сообщению, слушания пройдут в четырех крупных муниципальных округах – Ленинском, Балаклавском, Гагаринском и Нахимовском, а также в сельских муниципалитетах, входящих в состав Севастополя (Андреевка, Верхнесадовое, Кача, Орлиное, Терновка).

Начало регистрации участников всех слушаний запланировано на 17:00 по местному времени, а сами слушания будут проходить до 23:00.

Ранее инициативные группы жителей города распространяли листовки, в которых заявили, что чиновники из департамента архитектуры переводят несколько районов частного сектора Севастополя в зону малоэтажной застройки, что дает возможность сноса частных домов в этих районах без согласия их владельцев.

Инициативные группы провели ряд собраний, на которых осудили планы чиновников по изменению целевого предназначения земли.

Севастопольцы в комментарии корреспонденту Крым.Реалии также выражали обеспокоенность тем, что проект закона о так называемой «реновации» жилья, который рассматривает российская Госдума, разрешает компаниям-застройщикам взамен сносимого жилья в престижных микрорайонах предоставлять гражданам неравноценные по стоимости квартиры в непопулярных кварталах. При этом люди, проживающие в сносимом жилье, не смогут оспорить принудительный снос в судебном порядке.

Пока в городе продолжает действовать генеральный план развития Севастополя на период 2005 – 2025 годов. Он был разработан севастопольскими и киевскими проектировщиками.