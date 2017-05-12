В Минобороны России заявляют, что поднимали истребитель для перехвата самолета-разведчика США

В Министерстве обороны России заявляют, что истребитель Су-30 поднимали для перехвата американского самолета-разведчика, который приближался к российской границе.

Как заявили в российском Минобороны, инцидент произошел 9 мая.

Российский пилот выполнил маневр так называемого приветствия, после чего американский самолет изменил маршрут, цитируют ведомство российские СМИ.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце сообщил, что российский самолет Су-27 пролетел примерно в шести метрах от американского разведывательного самолета Poseidon над нейтральными водами Черного моря 9 мая.

Командование НАТО ранее заявляло о резком увеличении активности российских ВВС в нейтральных зонах, особенно после аннексии Крыма Россией.

Весной 2016 года российский истребитель выполнил так называемую «воздушную бочку» над американским разведывательным самолетом в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Командование ВМС США тогда назвало действия российского пилота «непредсказуемыми и агрессивными».