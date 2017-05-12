В детском центре «Артек» в аннексированном Крыму сейчас пребывают девять юных сирийцев 15-16 лет. Это – дети погибших сирийских военных. Главной задачей их пребывания в лагере является «включение в мирную жизнь и приобщение к образовательным программам», сообщает пресс-служба «Артека».

«Юные сирийцы станут участниками мероприятий Международной детской военно-исторической ассамблеи «Вечный огонь-2017», которая проходит в «Артеке» с 5 по 25 мая 2017 года в «Артеке». Они уже побывали в Севастополе на мероприятиях, посвященных Дню Победы, и приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Впереди у них – походы в горы, увлекательные морские экспедиции, музыкальные конкурсы, участие в исследовательском проекте «Моя семья в истории Отечества», спортивный фестиваль и даже сдача норм ГТО», – говорится в пресс-релизе пресс-службы лагеря.

О намерении отправить девять сирийских детей в детский лагерь «Артек», который находится в аннексированном Крыму, 4 мая на пресс-конференции в Москве заявила российский сенатор от аннексированного Крыма, член комитета российского Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.