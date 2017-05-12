Траурный митинг, посвященный памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, должен состояться в Анкаре 13 мая 2017 года. Об этом в Фейсбуке сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Накануне, 11 мая, появилась информация о том, что власти Анкары запретили проведение митинга ко Дню депортации крымских татар. Об этом, в частности, сообщал журналист Осман Пашаев. Однако 12 мая Пашаев также написал, что «губернатор Анкары разрешил провести завтра митинг ко дню сталинской депортации крымских татар».

Организаторы митинга в описании к встрече на Фейсбуке «За Крым! Вопреки всему! Плечом к плечу!» указали, что мероприятие пройдет в субботу, 13 мая 2017 года, на центральной площади Анкары Анадолу .

«Несмотря на отмену траурного митинга по соображениям безопасности, было снова разрешено обратить внимание на голос крымскотатарского народа и наших друзей… Для того, чтобы весь мир услышал нашу боль и наш голос, чтобы почтить память и помолиться за наших мучеников, и показать всем, что мы не забываем наше прошлое», – отмечают организаторы.

14 мая 2016 года на центральной площади Анкары – Анадолу – также проходил митинг в память о жертвах депортации крымских татар 1944 года.

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню депортации крымских татар. Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.

В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».