Украинские правозащитники призвали Европейский Союз создать международный формат переговоров по деоккупации Крыма. Об этом говорится в представленных 12 мая в Киеве рекомендациях от участников семинара гражданского общества ЕС-Украина по правам человека, прошедшего 21 марта в Брюсселе.

«Начать международный формат переговоров по деоккупации Крыма с участием Европейского Союза, который должен быть основан на нормах международного гуманитарного права, международных стандартах прав человека и принципах международного права», – говорится в документе.

Как отметили авторы рекомендаций, в разработке документа приняли участие около 25 правозащитных организаций.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».