Нацсовет объявил конкурс на цифровое вещание на Крым с Чонгарской телевышки

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины на заседании 12 мая объявил конкурс на цифровое вещание на территорию аннексированного Крыма. Вещание будет вестись с Чонгарской телевышки. Об этом говорится на сайте Нацсовета.

По словам члена Национального совета Сергея Костинского, этот проект является не коммерческим, а «государственным патриотическим», который «будет индикатором патриотизма украинских общенациональных каналов».

Костинский призвал все украинские телеканалы принять участие в конкурсе, чтобы «жители северного Крыма получали сигнал в стандарте DVB-T2 и имели доступ к украинскому телевидению не только через спутник, но через эфирное наземное цифровое вещание». Он отметил, что Украина достаточно давно начала цифровое вещание, поэтому населения обеспечено сет-топ-боксами и в аннексированном Крыму есть, кому принимать украинский сигнал и смотреть украинское телевидение. По его словам, цифровой сигнал практически невозможно будет заглушить.

В пресс-службе Нацсовета добавили, что сейчас изучается техническая сторона увеличения высоты башни на Чонгаре со 150 до 200 м, что значительно увеличит территорию охвата сигналом.

Объявление о конкурсе вместе с конкурсными условиями вскоре должны опубликовать в газете «Голос Украины».