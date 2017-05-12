В России в доме координатора штаба Навального провели обыск

В российском Волгограде сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире координатора штаба оппозиционного политика Алексея Навального Алексея Волкова в рамках уголовного дела об осквернении символов воинской славы России.

Как сообщил глава избирательного штаба оппозиционера Леонид Волков, дело возбудили из-за фотографии, выложенной в группе Навального в соцсетях, на которой лица памятника «Родина-мать» были окрашены в зеленый цвет. Изображение стало отсылкой к инциденту в Барнауле, где перед открытием предвыборного штаба Навального облили зеленкой. Волков уточнил, что позже фотография была удалена.

24 марта во время открытия штаба Навального в Волгограде из-за этой фотографии произошла драка.