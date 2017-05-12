Правозащитники разработали рекомендации для Европы и Украины по Крыму

Украинские правозащитные организации обратилось к Европейскому Союзу и Украине с рекомендациями по Крыму и Донбассу в «связи с агрессией России» для соблюдения прав человека. Об этом говорится в представленных 12 мая в Киеве рекомендациях от участников семинара гражданского общества ЕС-Украина по правам человека, прошедшего 21 марта в Брюсселе.

Как пояснила председатель правления Центра гражданских свобод, координатор инициативы «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук в комментарии Крым.Реалии, выполнение этих рекомендаций должно обеспечить соблюдение прав человека в отношении жертв российской агрессии.

«Это согласованная позиция правозащитных организаций, разрабатывавших эти рекомендации. Часть этих рекомендаций, которые мы презентовали, касается темы Крыма и Донбасса, которая, по нашему мнению, недостаточно освещается в работе Европейского Союза. Поэтому мы предложили ряд шагов, которые могут сделать Европейский Союз, власть Украины, чтобы обеспечить права человека, которые были нарушены в ходе российской вооруженной агрессии», – пояснила Матвийчук, добавив, что в разработке документа принимало участие около 25 правозащитных организаций из Украины.

Представленный документ включает два блока: «Нарушения прав человека в результате вооруженной агрессии в России» и «Судебная реформа в Украине».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».