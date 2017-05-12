Экс-генсек НАТО: США и союзники должны помочь вернуть Крым Украине

Экс-генсек НАТО, советник Президента Украины Андерс Фог Расмуссен считает, что Соединенные Штаты Америки и их союзники должны помочь Украине вернуть аннексированный Крым. Об этом Расмуссен заявил в интервью «Укринформу».

«Нелегальная оккупация Крыма стала определяющим моментом для отношений Запада с Россией. Эти отношения не вернутся на уровень, когда якобы ничего не произошло, пока Россия будет продолжать оккупацию части украинской территории», – считает Расмуссен.

Экс-генсек НАТО добавил, что Россия не отдаст Крым «просто», а США должны занять «активную и жесткую позицию в отношении России».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».