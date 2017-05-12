Государственная пограничная служба Украины заявляет, что в Украину не пропустили четырех российских граждан, которые ехали в Киев на песенный конкурс «Евровидение-2017».

«Им было отказано в пересечении государственной границы Украины на основании дополнительной беседы и анализа рисков. У пограничников возникли сомнения, что цель визита этих граждан может не соответствовать той, о которой они говорят», – сообщил Радіо Свобода пресс-секретарь ведомства Олег Слободян. По его словам, эти люди были вынуждены вернуться в Россию.

Между тем, президент российского отделения OGAE – некоммерческой организации, объединяющей фанатов «Евровидения» из более чем 40 стран мира, Антон Самсонов заявил Радіо Свобода, что 11 мая в Киев не пустили пятерых россиян. По его данным, сейчас они уже в Москве.

Власти Украины ранее запретили на три года въезд участнице из России «Евровидения-2017» Юлии Самойловой, поскольку она 27 июня 2015 года выступала в аннексированном Крыму, нарушив украинское законодательство: она попала на полуостров со стороны России, а не через разрешенные Украиной пункты пропуска.

Церемония открытия «Евровидения-2017» состоялась в Киеве 7 мая, первый полуфинал – 9 мая, второй – 11 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая.