В 2016 году на админгранице с Крымом не пропустили 231 ребенка

За 2016 год украинские пограничники Херсонского отряда не пропустили 231 ребенка на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

Как пояснили в пресс-службе, причиной отказа стало неправильное оформление документов.

«В течение 2016 года на админгранице с временно оккупированным Крымом пограничники Херсонского отряда через неподобающе оформленные документы вынуждены были отказать в пропуске 231 ребенка», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, дети до 16 лет могут пересечь админграницу при наличии проездного документа ребенка или загранпаспорта родителя, в который внесена информация о ребенке, или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и нотариально удостоверенного согласия родителей на выезд ребенка.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».