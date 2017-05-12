На концерт украинской певицы из Крыма Джамалы, который состоится в киевском Дворце Спорте вечером 12 мая, пригласили более тысячи ветеранов АТО и членов их семей, действующих бойцов ВСУ, проходящих реабилитацию после полученных ранений, а также членов семей военных, погибших во время войны на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба исполнительницы.

На концерте Джамала презентует новую программа «I Believe in U» по названию одноименного сингла, релиз которого назначен на середину мая 2017-го.

«В основу программы ляжет новый материал, песни международного альбома Джамалы «1944», выпущенного Universal Music Group, а также лучшие композиции певицы разных лет. Как было заявлено ранее, в концерте также примут участие лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк и лидер «PianoБой» Дима Шуров. Вместе с Джамалой они впервые в истории исполнят свою совместную композицию «Злива», – сказано в сообщении.

В пресс-службе певицы добавили, что на концерте также презентуют новый музыкальный проект LAUD. Лидер проекта – выпускник шестого сезона шоу «Голос країни» на канале «1+1» Влад Каращук. Помимо LAUD на разогреве у Джамалы выступит еще одна участница «Голоса» Нини Цнобиладзе и участники Национального отбора «Евровидения – 2017» группа «Сальто Назад».

Начало концерта запланировано на 20:00.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.