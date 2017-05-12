Чешские режиссеры поддержали Олега Сенцова

В пятницу, 12 мая, посол Чехии в Украине Радек Матула передал сестре украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова Наталье Каплан письмо чешской Ассоциации режиссеров и сценаристов, в котором ему выражается поддержка. Об этом сообщается на сайте чешского посольства в Киеве.

«Посол Радек Матула попросил от его имени и от имени Чешской Республики выразить Олегу Сенцову поддержку в его нелегкой ситуации и восторгом его волевой борьбой. Так же, как Чешская Республика не признает российской аннексии Крыма, не прекратит также призывать к освобождению Олега Сенцова и других украинских граждан, осужденных в России во время процессов, которые противоречили международному праву и элементарным процессуальным нормам», – говорится в сообщении.

С полным текстом обращения можно ознакомится на официальном сайте посольства.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.