В Крыму сообщают о начале строительства трассы «Таврида»

В аннексированном Крыму началось строительство автомобильной дороги «Таврида». Об этом 12 мая сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

Как говорится в сообщении ведомства, на церемонии открытия закладного камня присутствовал российский глава Крыма Сергей Аксенов и министр транспорта соседней России Максим Соколов.

«Нам необходим был тонкий баланс не только между вопросами строительства и экологии, хотя вопросы экологии превалировали при принятии решений, но и в полной мере важно обеспечить удобство для крымчан. Именно поэтому такое большое количество мостов, путепроводов, развязок и пешеходных мостов будет реализовано в проектных решениях на этой дороге», – сказал Соколов.

По словам Аксенова, то, что министр соседней России был на открытии, означает «постоянный контроль» строительства.

«Присутствие сегодня здесь Министра транспорта России Максима Юрьевича Соколова говорит о том, что строительство объекта ведется под постоянным контролем федеральных органов власти совместно с крымскими. Подрядчики проявляют себя лучшим образом, компания высококвалифицированная, имеет необходимый набор специалистов и техники для выполнения поставленной задачи», – добавил Аксенов.

Ранее в подконтрольном России Минимущества Крыма заявляли, что сроки изъятия земельных участков для строительства автомобильной дороги «Таврида» будут сокращены до 2-3 месяцев с целью скорейшего транспортного сообщения.

Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей. Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утверждает, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда».