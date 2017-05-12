ВАСУ открыл производство по заявлению Артеменко о лишении гражданства

Высший административный суд Украины принял решение открыть производство по административному делу по заявлению внефракционного народного депутата Украины Андрея Артеменко о лишении его украинского гражданства. Об этом Радіо Свобода сообщила пресс-секретарь Высшего административного суда Украины Галина Гаевская.

По ее словам, сейчас дату рассмотрения дела еще не назначили, стороны должны получить решение об открытии производства и материалы этого дела.

«Это постановление и материалы, представленные, будут направлены сторонам по делу. Предложено президенту Украины в течение 5 дней с того дня, как он получит эти документы, подготовить возражения на этот иск. Затем все эти документы вместе с отрицанием судья будет рассматривать и назначать уже день рассмотрения дела», – сказала Гаевская.

Также она отметила, что рассматривать это дело будет судебная коллегия из пяти судей, согласно законодательству.

Адвокат Артеменко Леонид Сиваков ранее сообщил СМИ об обращении в суд с просьбой признать незаконным и отменить указ президента о прекращении украинского гражданства Артеменко.

В начале мая в Государственной миграционной службе Украины заявили, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко.

Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как 19 февраля издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривал проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривал вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

После заявлений Артеменко прокуратура Крыма открыла уголовное производство о госизмене.