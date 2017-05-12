Суд в России признал Татарский общественный центр экстремистской организацией

Суд в российских Набережных Челнах признал Татарский общественный центр (ТОЦ) экстремистской организацией и постановил прекратить его деятельность на территории России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, еще в 2004 году суд решил ликвидировать ТОЦ, однако члены организации продолжали заниматься своей деятельностью.

Татарский общественный центр является неправительственной организацией, которая проводит кампании по сохранению татарской национальной идентичности, языка и культуры.

В сентябре 2015 года председатель ТОЦ Рафис Кашапов был признан виновным в призывах к сепаратизму из-за критики аннексии Крыма и приговорен к трем годам колонии. Кашапов обжаловал свой приговор в Европейском суде по правам человека.

Верховный суд России 20 апреля признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Также суд конфисковал имущество религиозной организации. Иск Министерства юстиции России к религиозной организации был подан в Верховный суд России 15 марта. В конце марта Минюст приостановил деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» на территории России.

Представители организации заявили, что запрет деятельности центра «Свидетелей Иеговы» может повлечь за собой уголовное преследование верующих лишь за исповедание их религии, включая совместное чтение Библии, пение и молитвы. В 2016 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о религиозных свободах сообщил, что в России на религиозные меньшинства оказывается систематическое давление, а прокуратура требует закрыть все 406 местных религиозных объединений и более 2500 общин «Свидетелей Иеговы» по обвинению в экстремистской деятельности.