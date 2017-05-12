Адвокат Фейгин: российская власть проиграла от «дела Умерова»

Действующий адвокат замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Марк Фейгин считает, что российская власть, затеявшая судебное разбирательство в отношении Умерова в Крыму, «в целом от этого дела проиграла».

«Судите сами, следователь Скрипка, самому Ильми ага говорил, что мол «я закончу это дело за несколько недель», это было в мае 2016 года. Определенно, что все последующие события сыграли злую шутку с российской властью, которая сознательно затеяла это дело перед тем, как окончательно запретить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа», – сказал Фейгин в комментарии Крым.Реалии 12 мая.

Адвокат отметил, что территориальная подсудность перенесена из Бахчисарая, и предварительное слушание состоится уже в Симферопольском районном суде. Дата заседания пока не назначена, при этом, согласно процедуре, предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.

«При нормальном независимом суде и при соблюдении норм уголовно-процессуального закона, это дело никогда бы не окончилось обвинительным приговором… Дело Ильми Умерова будет иметь исторический характер. После 1944 года, когда крымскотатарский народ был депортирован, как обвиненный в коллаборационизме, сегодня этот народ и Ильми Умеров, как его видный представитель, в Крыму переживает очень острую фазу. В том числе от исхода этого дела будет зависеть, покинут крымские татары полуостров или же останутся и продолжат свою борьбу легитимным образом», – отметил адвокат.

Защитник Умерова прогнозирует, что предварительное слушание может состояться в начале июня 2017 года, после этого начнется рассмотрение по существу. Фейгин заверил, что «для обвинения готовится ряд сюрпризов» и «это дело пройдет шумно».

12 мая 2016 года следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».