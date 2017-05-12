Экс-главу Щелкино будут судить за растрату миллионов

В аннексированном Крыму экс-главу администрации Щелкино будут судить по подозрению в растрате бюджетных средств в сумме более 5 миллионов рублей (около 2,3 миллиона гривен – КР). Об этом 12 мая сообщает пресс-служба российского Следственного комитета соседней России по Крыму.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285.1 УК РФ (расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения). По данным следствия, обвиняемая в нарушении требований действующего законодательства произвела расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, в сумме более 5 миллионов рублей (около 2,3 миллиона гривен – КР)», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования российскими следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению преступления, и передана в подконтрольный Кремлю суд.

Имя подозреваемой в пресс-службе не указали.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».