Суд оправдал Зубкова в деле о травмировании ребенка в парке «Тайган»

Подконтрольный Кремлю Белогорский районный суд 12 мая вынес оправдательный приговор в отношении владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова по делу о травмировании ребенка на территории парка в 2015 году. Об этом крымский бизнесмен сообщил Крым.Реалии.

«Дело длилось практически два года. Суд разобрался в обстоятельствах дела, в экспертных оценках, дал оценку свидетельским показаниям, материалам, собранным следствиям, и пришел к выводу, что вина не доказана, никакого состава преступления, умышленных действий с моей стороны не было. В парке должным образом было организовано введение парка в эксплуатацию службами республики, парк был открыт правительством, получил договор аренды на земельный участок, право собственности на все постройки. Элементы благоустройства, к которым относился фонарь (им был травмирован ребенок – КР), не являются объектами, предусмотренными к вводу в эксплуатацию и даже установка малых архитектурных форм не прописана никакими нормами строительными», – рассказал Зубков.

Решение пока не вступило в законную силу, однако Зубков не исключает апелляционных процессов от второй стороны, при этом и сам намерен «иметь претензии к прокурору района» и «перейти в контрнаступление».

В июне 2015 года Белогорским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Крыму возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в парке львов «Тайган», владельцем которого является крымский бизнесмен Олег Зубков. Дело под личный контроль тогда взяла ныне экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.

По данным следствия, 14 июня 2015 года 5-летний мальчик, находясь на экскурсии в парке львов «Тайган», в результате падения находящейся на территории парка «незакрепленной должным образом каменной конструкции получил телесные повреждения», из-за травмы медики ампутировали ребенку палец ноги. Сам Зубков случившееся назвал несчастным случаем в результате недосмотра родителей.