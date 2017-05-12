В Крыму грозят судом за неуплату взносов за капремонт

Российский генеральный директор «Крымского единого информационно-расчетного центра» Денис Галахов пригрозил жителям аннексированного Крыма судом за неуплату взносов за капитальный ремонт. Об этом 12 мая Галахов заявил в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В Саках с июня 2017 года начинается претензионная работа с неплательщиками. Это пока единственный регион, где решен вопрос по льготам, с департаментом соцзащиты информация выверена. Рано или поздно будет начисляться пеня и вестись претензионная работа уже по всем регионам Крыма. Поэтому, чтобы не переходить в какие-то в судебные тяжбы и не переплачивать при начислении пени, необходимо своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт и в полном объеме», – сказал Галахов.

По его словам, взносы на капитальный ремонт обязательны, «они никоим образом законодательству (соседней России – КР) не противоречат, тем более, что они прописаны в Жилищном кодексе».

Раньше подконтрольный Кремлю замминистр ЖКХ Крыма Якуб Зейтуллаев сообщал о том, что пеня крымчанам за несвоевременную уплату взносов за капремонт начисляться не будет.