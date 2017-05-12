Музыкальный критик: Россия намерено отправила Самойлову на «Евровидение-2017»

Российский музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что Россия намеренно выбрала для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлию Самойлову, которая посещала аннексированный Крым. При этом альтернатива ей была, однако другой претендент на участие в конкурсе не укладывался в планы «режиссеров и придумщиков этой истории», уверен Гаспарян.

«Была певица, не буду называть ее имени, в России, которая уже записала эту же песню Flame is burning немножко с другим текстом, и она должна была ехать на «Евровидение». Но тогда бы она спокойно приехала и выступила, что совершенно не входило, как мне кажется, вообще в планы России: просто так спокойно приехать и выступить на «Евровидении» в Киеве, и еще 9 мая показывать из Киева, где все радуются, машут флагами, конкурс», – сказал Крым.Реалии музыкальный критик.

При этом Украина еще до победы Джамалы в конкурсе 2016 года заявила, что не будет участвовать в мероприятии в 2017 году, если принимать «Евровидение» будет Москва, напомнил Гаспарян.

Подробнее о данной ситуации смотрите в выпуске телепроекта «Крым.Реалии». Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Власти Украины запретили на три года въезд участнице из России «Евровидения-2017» Юлии Самойловой, поскольку она 27 июня 2015 года выступала в аннексированном Крыму, нарушив украинское законодательство: она попала на полуостров со стороны России, а не через разрешенные Украиной пункты пропуска.

Церемония открытия «Евровидения-2017» состоялась в Киеве 7 мая, первый полуфинал – 9 мая, второй – 11 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая.