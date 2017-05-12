Порошенко после почти годового перерыва проведет пресс-конференцию для журналистов

Президент Украины Петр Порошенко после почти года молчания проведет в воскресенье, 14 мая, пресс-конференцию.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, мероприятие проведут по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским союзом.

Последний раз Порошенко проводил пресс-конференцию для журналистов в июне прошлого года.

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Теперь соглашение должны подписать 17 мая.

В ЕС ранее заявляли, что «безвиз» для украинцев может заработать в конце июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт.

Отмена виз для украинцев была одним из главных предвыборных обещаний Петра Порошенко.