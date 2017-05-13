Музыкальный эксперт: «к России и Украине применят санкции за отстранение Самойловой»

Российский музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что от скандала, который развернулся на фоне отказа от участия в конкурсе «Евровидение-2017» российской участницы Юлии Самойловой, пострадал, в первую очередь, сам песенный конкурс.

Организаторы музыкального мероприятия потеряли большую часть аудитории в России. Из-за такого положения в Европейском вещательном союзе не исключают введения санкций против Украины и России.

«Будут большие разборки, обсуждается тема введения санкций против России и Украины, диапазон этих санкций широк: от денежных штрафов до отстранения той или иной страны от участия в конкурсе на несколько лет. На лицо нарушение нескольких регламентных условий конкурса «Евровидение». Но ситуация неоднозначная, они сами пока не понимают, какие вводить штрафы, потому что все, что случилось, никому никогда не могло прийти в голову, и не было прописано четко в регламенте», – говорит Гаспарян.

При этом музыкальный критик предполагает, что Европейский вещательный союз ограничится штрафами, а «ситуацию попробуют забыть».

В Европейском вещательном союзе также не исключили возможность дисквалификации России из конкурса 2018 из-за ее отказа транслировать у себя нынешний конкурс в Киеве.

Подробнее о ситуации смотрите в выпуске телепроекта «Крым.Реалии». Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Европейский вещательный союз официально заявил, что Россия не примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017». Перед этим «Первый канал», который ежегодно транслирует международный песенный конкурс «Евровидение» в России, отказался делать это в 2017 году.

Власти Украины запретили на три года въезд участнице из России «Евровидения-2017» Юлии Самойловой, поскольку она 27 июня 2015 года выступала в аннексированном Крыму, нарушив украинское законодательство: она попала на полуостров со стороны России, а не через разрешенные Украиной пункты пропуска.

Церемония открытия «Евровидения-2017» состоялась в Киеве 7 мая, первый полуфинал – 9 мая, второй – 11 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая.