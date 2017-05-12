В Севастополе протестуют против генплана города

В аннексированном Севастополе местные жители протестуют против генерального плана города. Об этом 12 мая сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По его информации, люди, которые выступают против предложенного генплана, начали собираться возле мест проведения общественных слушаний по проекту.

По оценке корреспондента, около 700 человек собралось у культурного центра «Карабел». Жители города выразили протест против того, что новый генеральный план предусматривает перевод микрорайонов частного сектора в статус микрорайонов для застройки.

В зал, где проходят общественные слушания, их не пускают, поэтому все стоят на улице. Севастопольцы кричали «Позор!» разработчикам генерального плана города.

Похожая картина, сообщает корреспондент, наблюдается и в центре культуры и искусств на улице Ленина, где также проходило собрание.

В Севастополе в пятницу, 12 мая, проходят публичные слушания по проекту генерального плана города.

Ранее инициативные группы жителей города распространяли листовки, в которых заявили, что чиновники из департамента архитектуры переводят несколько районов частного сектора Севастополя в зону малоэтажной застройки, что дает возможность сноса частных домов в этих районах без согласия их владельцев.

Инициативные группы провели ряд собраний, на которых осудили планы чиновников по изменению целевого предназначения земли.

Севастопольцы в комментарии корреспонденту Крым.Реалии также выражали обеспокоенность тем, что проект закона о так называемой «реновации» жилья, который рассматривает российская Госдума, разрешает компаниям-застройщикам взамен сносимого жилья в престижных микрорайонах предоставлять гражданам неравноценные по стоимости квартиры в непопулярных кварталах. При этом люди, проживающие в сносимом жилье, не смогут оспорить принудительный снос в судебном порядке.

Пока в городе продолжает действовать генеральный план развития Севастополя на период 2005-2025 годов. Он был разработан севастопольскими и киевскими проектировщиками.