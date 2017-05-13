За прошлый месяц на полуострове ликвидировали 41 свалку – Минэкологии Крыма

Инспекторы подконтрольного Кремлю Министерства экологии и природных ресурсов Крыма за апрель 2017 года выявили 59 мест незаконного складирования отходов, из них 41 ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий и возбужденных административных расследований, в отношении правонарушителей вынесено 47 постановлений о назначении административного наказания в виде административного штрафа на общую сумму 350 600 рублей (более 162 тыс. гривен – КР)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что лицам, виновным в образовании незаконных свалок, выданы предписания об устранении нарушений законодательства.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».