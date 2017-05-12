Суд в Азербайджане постановил заблокировать сайт местной службы Радио Свобода

Суд в Азербайджане принял решение заблокировать в этой стране доступ к ряду независимых от властей страны сайтов, среди которых и сайт Радио Азадлыг – азербайджанской службы Радио Свобода.

Как решил Сабаильский районный суд в столице Баку, запрос Министерства транспорта, связи и высоких технологий о блокировании доступа к этим сайтам должен быть удовлетворен.

Решение касается также сайтов оппозиционной газеты «Азадлыг», телестанции «Мейдан ТВ» и еще двух интернет-телеканалов.

Министерство ограничило доступ к этим сайтам еще 27 марта по указанию Генеральной прокуратуры Азербайджана, где заявили, что эти сайты «представляют угрозу» национальной безопасности страны.

В Генпрокуратуре их обвинили в «публикации содержимого, что расценивается как призывающее к насилию, ненависти или экстремизму, нарушает нормы защиты частной жизни или составляет клевету».

Это произошло после того, как азербайджанская служба Радио Свобода обнародовала ряд журналистских расследований о финансовой деятельности, связанной с членами семьи президента Азербайджана Ильгама Алиева и круга приближенных к нему лиц. Эти расследования журналисты провели совместно с международным проектом сообщений об организованной преступности и коррупции (OCCRP).