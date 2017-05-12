Минкурортов: в Крыму на майские отдохнули более 160 тысяч туристов

В период майских праздников более 160 тысяч туристов отдохнули в аннексированном Крыму, что превысило аналогичный показатель прошлого года на 1,2%. Об этом утверждает подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

«Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в этот период составила 33,3%. В пятерку популярных курортных регионов Крыма среди отдыхающих на майские праздники вошли Ялта – ее посетили 47,5% туристов от общего количества отдохнувших, Евпатория – 19%, Алушта – 14,5%, Саки – 8%, Судакский регион – 4%», – цитирует министра пресс-служба его ведомства.

В Минкурортов отметили, что на майские праздники стоимость путевки в санаторий на одного человека с 3-4 разовым питанием и базовым лечением составляла от 2 416 рублей (более 1 тыс. гривен – КР), размещение в отеле категории «три звезды» за номер для двоих с завтраком – 3 559 рублей (1 600 гривен), в малом отеле – 2 125 рублей (более 900 гривен).

В этом году открытие курортного сезона прошло во всех городах аннексированного Крыма и носило название «Екатерининская миля». Это мероприятие приурочено к 230-летию с момента первого путешествия российской императрицы Екатерины в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».