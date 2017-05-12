Президент Турции уверен в улучшении отношений с США после визита в Вашингтон

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что его предстоящий визит в США станет важной вехой в отношениях двух стран-союзниц в НАТО, которые сейчас значительно напряжены.

По его словам, он надеется, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом в ходе этого визита 16-17 мая приведут к изменению решения Вашингтона предоставить оружие сирийским курдам, которых Анкара считает «террористами».

Как сказал Эрдоган, США, по его мнению, находятся в «переходном периоде», и такие решения, как об оружии для курдов в Сирии, происходят еще из последствий политики предыдущей администрации.

Кроме того, он повторил, что будет добиваться экстрадиции из США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в причастности к неудачной попытке переворота прошлого года.

В США на днях сообщили, что Белый дом одобрил предоставление вооружений курдским «Отрядам народной самообороны» на севере Сирии для поддержки их борьбы против экстремистской группировки «Исламское государство», и уже в ближайшее время начнется поставка этого оружия. Турция резко протестует против этого решения, а эти отряды называет «террористическими», так как считает их родственными с курдской сепаратистской вооруженной группировкой «Рабочая партия Курдистана» в самой Турции, что ее и Анкара, и Вашингтон признают террористической.

Гюлен, что давно живет в США, отвергает обвинения в причастности к попытке переворота и осуждает ее.