Главный внешнеполитический советник Кремля пригрозил Вашингтону ответными мерами на прошлогоднее закрытие дипломатических объектов России в США, если их не разблокируют.

Как сказал помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, «мы выражаем терпение, взвешенность, но это терпение, конечно же, не безгранично».

Он напомнил, что Москва не стала сразу отвечать на шаг Вашингтона, но добавил, что «принцип взаимности в дипломатии еще никто не отменял».

По его словам, вопрос о заблокированном в США российском дипломатическом имуществе поднимался и на ряде последних встреч российских и американских чиновников.

Сколько еще Россия готова ждать улаживания этого вопроса, и какой именно может быть упомянут им ответ, Ушаков не уточнил.

Ряд зданий российской дипломатической собственности в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, официально назначения по отдыху, приказал закрыть предыдущий президент США Барак Обама в самом конце прошлого года, когда его срок подходил к концу, как ответ на вмешательство России в президентские выборы в США в прошлом году, в котором были уверены в его администрации. Также были выдворены 35 работников российских дипломатических учреждений в США. Тогда всех удивила реакция президента России Владимира Путина, который заявил, что Россия не будет прибегать к ответным мерам. В Москве надеялись на быстрое и резкое улучшение отношений при президенте Дональде Трампе, но этого так и не произошло.